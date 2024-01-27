Трамп выплатит журналистке 83 млн долларов за клевету

В результате первого иска год назад Трампа обязали выплатить пять миллионов долларов в качестве компенсации за причиненный ущерб и боль и страдания за сексуальное насилие и клевету на журналистку. Однако через две недели после вынесения приговора Кэрролл добилась еще более сурового приговора на повторном судебном заседании после того, как Трамп повторно отверг обвинения Кэрролл в изнасиловании перед миллионной аудиторией в прямом эфире программы CNN "Гражданский чат" и оскорбил ее, назвав "сумасшедшей".

Кэрролл обвиняет Трампа в изнасиловании ее в 1996 году в гримерке роскошного универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Журналистка издания Elle впервые обнародовала свое обвинение в 2019 году, когда Трамп был президентом. Затем республиканец обвинил Кэрролл во лжи и сказал, что она не его "тип".

Бывший президент превратил свои проблемы с системой правосудия, в результате которой на данный момент было вынесено четыре обвинительных заключения, в предвыборную кампанию. По его словам, Демократическая партия США во главе с нынешним президентом Джо Байденом хотят помешать ему вернуться в Белый дом. Трамп повторил это обвинение даже после оглашения приговора в пятницу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!