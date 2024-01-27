Трамп выплатит журналистке 83 млн долларов за клевету

Публицист Элизабет Джин Кэрролл во второй раз подала иск против бывшего президента США Дональда Трампа. После того, как его впервые признали виновным в сексуальном насилии, теперь это дело о клевете. Суд присудил истице значительно бóльшую компенсацию, чем она просила.
Экс-президента США обязали выплатить Джин Кэрролл штраф в размере 83,3 миллиона долларов (76,7 миллиона евро). По данным американских СМИ, присяжные вынесли свое решение по гражданскому делу после примерно трехчасового обсуждения. Судья Льюис Каплан признал Трампа виновным еще на первоначальном судебном процессе. Теперь предстояло решить вопрос о размере компенсации.
Эта сумма намного превышает запрашиваемую прокуратурой. Кэрол потребовала компенсацию в размере десяти миллионов долларов (9,1 миллиона евро) за клеветнические высказывания. Присяжные присудили ей 11 миллионов долларов в качестве компенсации за репутационный ущерб и еще 7,3 миллиона долларов в качестве компенсации за эмоциональный ущерб. Кроме того, присяжные присудили компенсацию в размере 65 миллионов долларов, поскольку установили, что Трамп действовал со злым умыслом.
JUST IN: Jurors reached a verdict Friday after around three hours of deliberation in writer E. Jean Carroll’s trial against former President Donald Trump, from whom she sought millions of dollars in damages for defamation. https://t.co/UNh3OOwv4R— HuffPost (@HuffPost) January 26, 2024
Трамп на своем веб-сайте Truth Social назвал решение "абсолютно нелепым" и назвал его "охотой на ведьм со стороны Байдена". В публикации он указал, что судебная система "вышла из-под контроля" и что подаст апелляцию. 77-летний кандидат в президенты от Республиканской партии несколько раз присутствовал на судебном процессе, а также дал показания в суде в четверг, 25 января. Трамп также присутствовал в день вынесения приговора, но покинул зал суда во время чтения приговора.
В результате первого иска год назад Трампа обязали выплатить пять миллионов долларов в качестве компенсации за причиненный ущерб и боль и страдания за сексуальное насилие и клевету на журналистку. Однако через две недели после вынесения приговора Кэрролл добилась еще более сурового приговора на повторном судебном заседании после того, как Трамп повторно отверг обвинения Кэрролл в изнасиловании перед миллионной аудиторией в прямом эфире программы CNN "Гражданский чат" и оскорбил ее, назвав "сумасшедшей".
Кэрролл обвиняет Трампа в изнасиловании ее в 1996 году в гримерке роскошного универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Журналистка издания Elle впервые обнародовала свое обвинение в 2019 году, когда Трамп был президентом. Затем республиканец обвинил Кэрролл во лжи и сказал, что она не его "тип".
Бывший президент превратил свои проблемы с системой правосудия, в результате которой на данный момент было вынесено четыре обвинительных заключения, в предвыборную кампанию. По его словам, Демократическая партия США во главе с нынешним президентом Джо Байденом хотят помешать ему вернуться в Белый дом. Трамп повторил это обвинение даже после оглашения приговора в пятницу.
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