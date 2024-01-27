Латвийские спортсменки завоевали серебро на чемпионате мира по санному спорту

Упите/Калума установили рекорд трассы в 42,334 секунды в первом заезде и заняли первое место. Во второй гонке они лидировали до середины трассы, когда сани начали терять скорость. Они показали третье лучшее время в гонке, но по сумме двух гонок финишировали вторыми после победительниц Селины Эгле и Лары Кипп из Австрии, которые провели на трассе одну минуту и ​​24,761 секунду, проиграв им пять сотых секунды.

Третьими финишировали американцы Шевон Форген и София Киркби, которые после шестого лучшего результата в первом заезде стали самыми быстрыми во втором, проиграв австрийкам по сумме двух заездов 0,136 секунды.

Зиединя/Звилна заняли восьмое место в первой гонке, во второй показала 11-е лучшее время, заняв десятое место в общем зачете в соревновании 16 экипажей и уступив Эгле и Кипп 2,161 секунды.

В первом заезде Робежниеце/Богданова ошиблась на вершине трассы, из-за чего пришлось корректировать курс саней ногами, и упали в середине трассы, не финишировав.