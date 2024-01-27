Латвийские спортсменки завоевали серебро на чемпионате мира по санному спорту

Латвийские спортсменки Анда Упите/Зане Калума завоевала серебряные медали на чемпионате мира по санному спорту в Альтенберге в субботу, 27 января. Виктория Зиединя/Селина Звилна заняла десятое место, а Марта Робежниеце/Кития Богданова не финишировали.
Упите/Калума установили рекорд трассы в 42,334 секунды в первом заезде и заняли первое место. Во второй гонке они лидировали до середины трассы, когда сани начали терять скорость. Они показали третье лучшее время в гонке, но по сумме двух гонок финишировали вторыми после победительниц Селины Эгле и Лары Кипп из Австрии, которые провели на трассе одну минуту и 24,761 секунду, проиграв им пять сотых секунды.
Третьими финишировали американцы Шевон Форген и София Киркби, которые после шестого лучшего результата в первом заезде стали самыми быстрыми во втором, проиграв австрийкам по сумме двух заездов 0,136 секунды.
Зиединя/Звилна заняли восьмое место в первой гонке, во второй показала 11-е лучшее время, заняв десятое место в общем зачете в соревновании 16 экипажей и уступив Эгле и Кипп 2,161 секунды.
В первом заезде Робежниеце/Богданова ошиблась на вершине трассы, из-за чего пришлось корректировать курс саней ногами, и упали в середине трассы, не финишировав.
На чемпионате мира саночники также борются за награды в соревнованиях возрастной группы до 23 лет.
Чемпионат завершится в воскресенье женским одиночным соревнованием и командной эстафетой.
Латвийцы завоевали в пятницу пять медалей в спринтерской гонке. Мартиньш Ботс/Роберт Плуме стали чемпионами, Упите/Калума завоевали серебро, Робежниеце/Богданова, Элина Иева Витола и Кристер Апарйодс - бронзовые награды.
52-й чемпионат мира в третий раз проходит в Альтенберге. Первый раз это произошло в 1996 году, второй раз - в 2012 году. Для участия в соревнованиях подали заявки 162 спортсмена из 21 страны - 39 женщин, 37 мужчин, 17 женских команд и 26 мужских парных.
В Германии Латвию представляют 19 спортсменов.
После чемпионата мира в Альтенберге следующий этап Кубка мира пройдет на следующей неделе, а затем два этапа пройдут на еще одной немецкой трассе в Оберхофе, а также в Сигулде, где в конце февраля и начале марта сезон Кубка мира завершится.
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