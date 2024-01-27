Белоруска Соболенко второй год подряд победила на Australian Open

В финале 25-летняя Соболенко одолела 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжэн шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Напомним, дебютный титул на мэйджоре белорусская теннисистка завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований в 2023 году Соболенко со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале турнира "Большого шлема". Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на Аustralian Оpen.

За победу в Мельбурне Соболенко заработала около 2,13 млн американских долларов (до вычета налогов), а Циньвень за выход в финал заработала 1,1 млн.

В финале мужскихсоревнований россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера. Решающий матч Australian Open-2024 состоится 27 января.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!