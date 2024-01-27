"Более 1736 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 27 января 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 521 ребенок погиб и более 1215 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении с Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.
Как сообщается в публикации, больше всего детей пострадало в Донецкой - 505, Харьковской - 326, Херсонской - 146, Киевской - 130, Днепропетровской - 111, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72 и Луганской - 67 областях страны.
В пятницу, 26 января, в результате российских обстрелов города Мирноград в Донецкой области ранения получили две девочки 8 и 16 лет, пишет Офис украинского Генпрокурора Украины.
Как добавляет ведомство, данные о погибших и пострадавших детях не окончательные, т.к. продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях страны.
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