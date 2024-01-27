Видео ⟩ Как Алвис Лукша из Латвии сражается за Украину

Алвису Лукшу 31 год. С первого дня войны он бок о бок борется с украинцами против российского вторжения, сообщает программа Латвийского телевидения Aculiecinieks.
Пережив тяжелое ранение, он собирается вернуться на фронт.
Военнослужащий вооруженных сил Украины, младший сержант, разведчик Алвис Лукша рассказал, что до 18 лет жил в Краславе. В свое время жил и учился и в Даугавпилсе, а потом, как и многие молодые люди Латвии, уехал на заработки за границу.
Алвис рассказал, что в то время, когда началась война, жил в Киеве, так как женат на гражданке Украины.
Вспоминая 24 февраля 2022 года, Алвис говорит, что проснулся от звуков взрывов. Позже получил звонок от коллег: "Алвис, война началась. (...) Надо защищать Киев и наших людей. Так началась моя война".
Алвис служит в 101-й Закарпатской пехотной бригаде.
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