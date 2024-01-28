Остапенко и Киченок не смогли победить в финале парного турнира Australian Open

Пара Мертенс/Се победила в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.

В начале первого сета Остапенко/Киченок вели со счетом 1:0, но потом проиграли 6 геймов подряд, уступив 6:1.

Второй сет прошел в куда более близкой борьбе, но в конце сильнее оказалась пара бельгийской и тайваньской спорстменок.

Остапенко и Киченок играли в финале парного турнира в первый раз.

Пара Мертенс/Се ранее побеждала в парном турнире Уимблдон в 2021 году. Кроме того, играя с другими партнершами, тайваньская спортсменка завоевала еще пять титулов парных турниров, а бельгийка - два.

За выход в финал Остапенко заработала 1300 очков в ранге парных игр WTA и половину премии в размере 400 000 австралийских долларов (242 670 евро).

Напомним, лучшая теннисистка Латвии также принимала участие в одиночном разряде Australian Open, где проиграла в третьем круге со счетом 1:6, 5:7 Виктории Азаренко (22-е место по версии WTA) из Беларуси.

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