Должностные лица Минобороны Украины, руководители компании "Львовский Арсенал" и представитель одной из зарубежных компаний подозреваются в попытке присвоить 1,5 млрд. гривен (36 млн. евро) при закупке снарядов, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"Преступники пытались похитить почти 1,5 млрд бюджетных гривен при закупке 100 000 минометных снарядов для вооруженных сил Украины", - цитирует заявление СБУ информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Под подозрение попадают бывшие и нынешние начальники департамента военно-технической политики, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель некого неупоминаемого иностранного предприятия, сообщает издание "Украинская правда".
Одного из подозреваемых СБУ задержала при его попытке покинуть страну. Он сейчас находится под стражей.
В августе 2022 года должностные лица заключили контракт с "Львовским арсеналом" на закупку артиллерийских снарядов. После получения денег руководство предприятия перечислило часть средств зарубежному предприятию, которое должно было поставлять заказанные снаряды на Украину.
Предприятие не поставило ни одного снаряда, а часть полученных средств перечислило на счет одного из связанных предприятий на Балканах.
Остальная сумма осталась на счетах одного из украинских банков, сообщает "Украинская правда".
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