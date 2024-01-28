"Преступники пытались похитить почти 1,5 млрд бюджетных гривен при закупке 100 000 минометных снарядов для вооруженных сил Украины", - цитирует заявление СБУ информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Под подозрение попадают бывшие и нынешние начальники департамента военно-технической политики, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель некого неупоминаемого иностранного предприятия, сообщает издание "Украинская правда".

Одного из подозреваемых СБУ задержала при его попытке покинуть страну. Он сейчас находится под стражей.

В августе 2022 года должностные лица заключили контракт с "Львовским арсеналом" на закупку артиллерийских снарядов. После получения денег руководство предприятия перечислило часть средств зарубежному предприятию, которое должно было поставлять заказанные снаряды на Украину.

Предприятие не поставило ни одного снаряда, а часть полученных средств перечислило на счет одного из связанных предприятий на Балканах.

Остальная сумма осталась на счетах одного из украинских банков, сообщает "Украинская правда".

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