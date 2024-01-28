В финале Синнер одержал победу над Медведевым со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 44 минуты.

За это время Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Синнера 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Для Синнера это дебютный титул чемпиона турнира Большого шлема. Он стал первым итальянским теннисистом, победившим на Australian Open в одиночном разряде.

Медведев пятый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема, третий раз - на Australian Open (2021, 2022). Свой первый и пока единственный турнир Большого шлема Медведев выиграл в 2021 году - US Open.

Итальянец до финала провел на кортах в Мельбурне почти на шесть часов меньше Медведева. Россиянин в общей сложности провел на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров Большого шлема.

Это был первый финал турнира с 2005 года, в котором не участвовал никто из "большой тройки" (Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль).

Напомним, в женском одиночном разряде трофей на Australian Open 2024 завоевала Арина Соболенко (Беларусь), а бельгийская теннисистка Элиз Мертенс и представительница Тайваня Се Шувэй одержали победу в финале парного разряда, победив латвийскую теннисистку Алену Остапенко и украинку Людмилу Киченок.

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