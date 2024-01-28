Сборная Латвии по санному спорту завоевала бронзу в эстафете чемпионата мира

Латвийка Элина Иева Витола заняла 4-е место среди женщин, показав лучший результат нашей сборной. В эстафете золото завоевали спортсмены из ФРГ, а серебро - из США. Латвийская команда отстала от второго места на 0,048 секунды.

При этом латвийские спортсмены были близки к тому, чтобы остаться без медалей, но австрийцы, стартовавшие в статусе фаворитов, сделали много ошибок, из-за чего заняли 6-е место в соревновании девяти команд.

В эстафете Витола на первом этапе провела хорошее выступление, мужской дуэт Мартиньш Ботс /Роберт Плуме допустил ошибку, но сохранил преимущество в полсекунды над командой из США. Кристер Апарйодс также не избежал ошибок, а женский тандем Анда Упите/Зане Калума держались впереди США до самого финиша, однако американские спортсмены все-таки показали лучший результат.

В женских соревнованиях Кендия Апарйоде поднялась на 6-е место во второй гонке, а Сигита Берзиня завершила свое соревнование на 15-м месте.

Как сообщалось, в субботу женский дуэт Упите/Калума завоевал серебряные медали.

Сборная Латвии стартовала на чемпионате мира в пятницу и завоевала пять медалей в спринтерской гонке. Мартиньш Ботс/Роберт Плуме стали чемпионами, Упите/Калума завоевали серебро, Робежниеце/Богданова, Элина Иева Витола и Кристер Апарйодс - бронзовые награды.

В Германии Латвию представляли 19 спортсменов.

После чемпионата мира в Альтенберге следующий этап Кубка мира пройдет на следующей неделе, а затем два этапа пройдут на еще одной немецкой трассе в Оберхофе, а также в Сигулде, где в конце февраля и начале марта сезон Кубка мира завершится.

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