Последние дни января: мороз ожидается только по ночам

В центре отмечают, что погода останется непостоянной: рабочая неделя начнется преимущественно с сухой погоды, однако с середины недели уже на всей территории страны временами будут идти дожди, в отдельных местах ожидается и снег. Ветер почти всю неделю будет порывистым, а температура воздуха - в основном положительной.

Под влиянием антициклона в понедельник, 29 января, ожидается сухая погода, однако небо преимущественно будет закрыто густым слоем облаков. Ночью местами на востоке, где будет дуть слабый ветер, образуется туман, дымка. Ветер ожидается умеренный южный, юго-западный, с порывами на побережье до 15-17 метров в секунду. Ночью и днем температура воздуха составит +1…+5 градусов, только ночью на востоке воздух остынет до -1 градуса.

В последующие дни сохранится пасмурная погода. Во вторник, 30 января, местами на востоке ожидается небольшой снег, мокрый снег, а в среду, 31 января, во многих местах пройдут дожди. Продолжит дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, порывистый на побережье. И ночью, и днем температура воздуха будет держаться в пределах 0…+5 градусов, небольшой мороз ожидается лишь по ночам на востоке.

При резком понижении атмосферного давления во второй половине недели погода ухудшится: на всей территории страны ожидаются небольшие и умеренные осадки и сильный ветер, на побережье порывы ветра превысят 20 метров в секунду. Температура воздуха в основном останется положительной.

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