Lidl Latvija продаст два своих магазина

Один из этих будущих магазинов находится в стратегической локации в Риге, а второй - в региональном городе Латвии. В данный момент оба магазина находятся в процессе строительства. Кроме того, рядом с объектом в Риге можно будет приобрести и землю с потенциалом развития.

Открытие обоих магазинов запланировано на конец 2024 или начало 2025 года. Площадь магазинов составил порядка 2300 квадратных метров, а площадь участка земли - 6260 квадратных метров.

Оба объекта недвижимости будут обеспечены бессрочными договорами долгосрочной аренды с Lidl Latvija.

Председатель правления Lidl Latvija Арунс Дзикс пояснил, что это наиболее экономически эффективный способ привлечения долгосрочного финансирования. Такой подход широко используется в Латвии, Балтии и многих других странах. Продажа магазинов и аренда позволит Lidl Latvija освободить капитал и направить его на дальнейшее развитие.

Кроме того, Дзикс отметил, что в условиях договора, как и прежде, указано, что здания магазинов должны соответствовать строительным требованиям Lidl и международным стандартам Lidl, поэтому покупатели не заметят никакой разницы. Единственное, что изменится, это то, что Lidl Latvija будет арендатором, а не владельцем помещения.

Руководитель инвестиционного отдела и партнер Colliers Baltic Анджела Колесникова утверждает, что Colliers ожидает значительного интереса со стороны инвесторов и девелоперов.

В данный момент в Латвии открыто 27 магазинов Lidl в 13 городах страны.

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