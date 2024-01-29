"Это смешно". Генеральный менеджер "Блю Джекетс" о ситуации с Мерзликиным

С декабря прошлого года одной из самых горячих тем на рынке сделок в НХЛ является возможный переход латвийского вратаря Элвиса Мерзликина в другой клуб.

Масла в огонь подлил и сам голкипер, который в январе после возвращения в ворота "Блю Джекетс" публично признал, что попросил обмена. Теперь он снова вернулся на скамейку резервистов клуба, а место в воротах занял российский хоккеист Даниил Тарасов.

Генменеджер "Блю Джекетс" Ярмо Кекяляйнен в разговоре с журналистом Джейсоном Грегором высказался о довольно хаотичной ситуации, возникшей вокруг латвийского вратаря.

"Это смешно. В первую очередь нам был нужен другой сценарий, так как он не играл и не был этому рад. Мы также не хотели, чтобы он радовался из-за того, что не играет. Затем появилась информация, что он хочет быть обмененным. Теперь он это сообщение отозвал, указав, что поспешил. Он не хочет обмена, любит "Коламбус" и несколько игр был в воротах", - указал генеральный менеджер.

Несмотря на то, что Тарасов не сумел полноценно использовать полученные возможности, Кекяляйнен дал понять, что достижения Марзликина на поле и за его пределами не удовлетворительны: "Если ты играешь как первый номер, усердно работаешь каждый день и хороший член команды, проблем нет. Все в порядке".

"По-моему, лучшее послание такой ситуации для нас всех, в том числе для менеджмента, понять, что, возможно, пришло время посмотреть в зеркало и внести изменения", - сказал Кекяляйнен.

В этом сезоне Мерзликин в среднем пропускал в матче 3,35 шайбы и отражал 90,1% бросков соперника.

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