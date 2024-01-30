Уже второй год цены на продукты в Lidl ниже акционных цен других розничных торговцев

Корзина продуктов из Lidl за 26,05 евро явно выгоднее, чем набор аналогичных товаров из Maxima за 30,66 евро. Результаты сравнения чеков покупок можно посмотреть на сайте: Подтверждающие чеки контрольной закупки Lidl и Maxima .

Подобные контрольные закупки продуктов специалисты Lidl проводят с марта 2023 года, чтобы информировать жителей Латвии о том, где выгоднее всего делать покупки. Подробные результаты сравнения можно найти на сайте: Чемпионы цен | Lidl.lv

Для регулярного сравнения цен создан список покупок из более чем 20 товаров, в который входят колбаса, йогурт, молоко, кефир, творог, филе лосося, куриное филе, яйца и другие продукты и средства гигиены, используемые ежедневно и в праздники. Цены на все эти товары сравнивались 22 января, когда были сделаны контрольные закупки в магазинах Lidl и Maxima.