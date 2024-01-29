Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

В итоге в индивидуальном турнире фигуристок Валиева стала лишь четвертой. Медали за командный турнир его участникам так и не вручили. Второе место на тех Играх заняла команда США, третьей стала Японией, а четвертой — Канада.

Решать, что делать с результатами этого турнира и кому вручать медали, должен Международный олимпийский комитет (МОК) — в компетенцию CAS это не входит. По информации Первого канала, совет ISU (Международный союз конькобежцев) 7 февраля соберется на заседание, где будет обсуждаться решение по результатам олимпийского командного турнира.

Еще в Пекине команда Валиевой говорила, что допинг теоретически мог попасть в ее организм из-за того, что она пользовалась одной посудой со своим дедушкой (он принимал триметазидин по медицинским показаниям).

Месяцы спустя врач Филипп Шведский, работавший с командой Этери Тутберидзе, тренера Валиевой, говорил, что эта версия «была первым, что могло прийти нам в голову». Но потом, в сентябре 2023 года, когда слушания по Валиевой проводил CAS, Шведский говорил уже, что версия про общий стакан «основана на фактах».

В итоге разбирательства по делу Валиевой затянулись почти на два года. В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА фактически оправдал спортсменку. В организации сочли, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине. В итоге ее лишили победы на ЧР-2022, но других санкций применять к ней не стали.

Это решение не понравилось никому — даже самой РУСАДА (дисциплинарный комитет в своих решениях не зависит от агентства). В итоге РУСАДА, WADA и ISU обратились с апелляцией в CAS с требованием признать Валиеву виновной. Но если РУСАДА настаивала, что можно ограничиться и простым выговором, то WADA и ISU требовали продолжительной дисквалификации — до четырех лет — с аннулированием всех спортивных результатов.

17-летняя Валиева — чемпионка Европы (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, двукратная серебряная призерка чемпионата России (2021, 2023).