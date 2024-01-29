Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву. В 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин.
Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне с 26 по 28 сентября 2023 года, после этого в ноябре прошли два дополнительных заседания. Валиева выступала на них по видеосвязи.
В решении CAS говорится, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована на четыре года в период с даты, когда была сдана положительная проба: то есть, с декабря 2021 года. Все награды и титулы, которые Валиева завоевала за это время (это, в том числе, титулы чемпионки Европы и олимпийской чемпионки в командных соревнованиях), у нее заберут.
Суд объяснил, что при вынесении решения руководствовался российскими же антидопинговыми правилами, согласно которым нарушение карается дисквалификацией на четыре года в том случае, если нет оснований для более мягкого решения.
В пресс-релизе CAS говорится, что наказание могло бы быть не таким суровым, если бы Валиева смогла доказать, что антидопинговое нарушение было допущено ей непредумышленно.
Сам факт наличия триметазидина в пробе Валиева и ее адвокаты не оспаривали.
«Внимательно изучив все доказательства, CAS пришел к выводу, что Валиева не смогла доказать судейской панели, что допустила допинговое нарушение непреднамеренно», — говорится в решении.
CAS подчеркнул, что статус «защищенного лица», который Валиева имеет из-за юного возраста, на решение не повлиял: несмотря на возраст, она как и любой другой взрослый спортсмен должна была доказать, что сознательно допинг не принимала.
Подробности рассмотрения CAS не опубликовал, сославишсь на то, что стороны разбирательства могут захотеть конфиденциальности.
Аннулирование спортивных результатов Валиевой значит, что чемпионкой Европы 2022 года вместо нее станет другая россиянка — Анна Щербакова. Золото чемпионата России 2022 года еще до этого отдали Александре Трусовой.
Что теперь говорят стороны конфликта
Сама Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе пока не прокомментировали решение CAS. Издание «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщило, что фигуристке уже о нем известно: о вердикте ей якобы рассказали во время тренировки. Кроме того, журналисты обратили внимание, что уже после вынесения решения Валиева опубликовала в инстаграме отрывок из своего выступления под грустную музыку.
Высказаться о дисквалификации Валиевой уже успели в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение политизированным. «Если есть какие-то механизмы апелляции и т.д., то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», — заявил он.
В решении CAS говорится, что в тридцатидневный срок стороны могут обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии, в остальном же оно является окончательным и обязательным к исполнению.
Во Всемирном допинговом агентстве (WADA), которое было одной из сторон разбирательств, решение о дисквалификации Валиевой поприветствовали. Одновременно WADA призвало государства ввести законы, которые признали бы детский допинг уголовным преступлением.
Глава USADA (Американское антидопинговое агентство) Трэвис Тайгерт назвал решение о дисквалифкации Валиевой «правильным исходом». «Давайте надеяться, что чистые атлеты, которые соревновались на Играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение после долго ожидания справедливости... При этом наши сердца болят и за очередного российского спортсмена, которого подвела система — в данном случае юную 15-летнюю девочку», — сказал он.
С чего все началось
Допинговый скандал с участием Валиевой разгорелся посреди Олимпийских Игр 2022 года, на которые тогда 15-летняя спортсменка ехала абсолютной фавориткой. О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.
Тогда на Олимпиаде выяснилось, что спортсменка сдала положительную пробу на препарат триметазидин еще на чемпионате России 2022 года (он проходил в конце декабря 2021 года). Его Валиева выиграла.
Пробу Валиевой изучали в лаборатории в Стокгольме, но сроки проверки сильно затянулись. Огромную задержку в обнародовании результатов там объяснили эпидемией коронавируса.
Выездная панель CAS, которая собиралась прямо в Пекине, тогда решила допустить Валиеву до личных соревнований. Решение приняли из интересов спортсменки, которая на момент сдачи пробы была «защищенным лицом» из-за того, что ей тогда еще не было 16 лет.
В итоге в индивидуальном турнире фигуристок Валиева стала лишь четвертой. Медали за командный турнир его участникам так и не вручили. Второе место на тех Играх заняла команда США, третьей стала Японией, а четвертой — Канада.
Решать, что делать с результатами этого турнира и кому вручать медали, должен Международный олимпийский комитет (МОК) — в компетенцию CAS это не входит. По информации Первого канала, совет ISU (Международный союз конькобежцев) 7 февраля соберется на заседание, где будет обсуждаться решение по результатам олимпийского командного турнира.
Еще в Пекине команда Валиевой говорила, что допинг теоретически мог попасть в ее организм из-за того, что она пользовалась одной посудой со своим дедушкой (он принимал триметазидин по медицинским показаниям).
Месяцы спустя врач Филипп Шведский, работавший с командой Этери Тутберидзе, тренера Валиевой, говорил, что эта версия «была первым, что могло прийти нам в голову». Но потом, в сентябре 2023 года, когда слушания по Валиевой проводил CAS, Шведский говорил уже, что версия про общий стакан «основана на фактах».
В итоге разбирательства по делу Валиевой затянулись почти на два года. В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА фактически оправдал спортсменку. В организации сочли, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине. В итоге ее лишили победы на ЧР-2022, но других санкций применять к ней не стали.
Это решение не понравилось никому — даже самой РУСАДА (дисциплинарный комитет в своих решениях не зависит от агентства). В итоге РУСАДА, WADA и ISU обратились с апелляцией в CAS с требованием признать Валиеву виновной. Но если РУСАДА настаивала, что можно ограничиться и простым выговором, то WADA и ISU требовали продолжительной дисквалификации — до четырех лет — с аннулированием всех спортивных результатов.
17-летняя Валиева — чемпионка Европы (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, двукратная серебряная призерка чемпионата России (2021, 2023).