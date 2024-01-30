ВИДЕО ⟩ 43-летний теннисист из Индии переписал историю

За победу в турнире Бопанна и Эбден заработали по 489 100 долларов, а также получат по 2000 рейтинговых очков.

Интересно, что несколько лет назад Бопанна всерьёз размышлял о завершении карьеры - в 36 лет он вылетел из топ-10 парного рейтинга, а затем и из топ-20. Но уходить из тенниса он всё равно не хотел.

"Пару лет назад я сказал ﻿жене, что заканчиваю карьеру. Я вообще не выигрывал матчи. За пять месяцев не было ни одной победы. Я думал, что это конец путешествия. Но внутреннее упорство не позволило остановиться. Я изменил ﻿очень многое и нашёл отличного партнёра", - сказал Бопанна в интервью на корте.

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