ВИДЕО ⟩ 43-летний теннисист из Индии переписал историю

Победителями Открытого чемпионата Австралии в мужском парном разряде стали и австралиец Мэтью Эбден и 43-летний представитель Индии Рохан Бопанна.
В то время как итальянский теннисист Янник Синнер ярко блистал в одиночном разряде, обыграв в финале в Мельбурне россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3, в парном турнире удивлял почти вдвое старше Бопанна из Индии.
Посеянные под вторым номером на турнире Бопанна и Эбден в финале Australian Open обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:0), 7:5.
Первый и до 2024 года единственный титул на "Больших шлемах" Бопанна завоевал в 2017-м - в миксте с канадкой Габриэлой Дабровски.
43-летний индиец ещё в середине прошлой недели гарантировал себе первое место в рейтинге ATP в парном разряде, став самым возрастным теннисистом, которому это удавалось. Кроме того, Бопанна самым возрастным чемпионом в истории турниров "Большого шлема".
Прежнее достижение принадлежало нидерландцу Жану-Жюльену Ройеру, который в 40-летнем возрасте выиграл позапрошлый "Ролан Гаррос" в парном разряде. Общий рекорд по этому показателю в теннисе принадлежит Мартине Навратиловой. Чехословацкая и американская спортсменка в 2003 году выиграла Australian Open в миксте в возрасте 46 лет и 261 дня.
За победу в турнире Бопанна и Эбден заработали по 489 100 долларов, а также получат по 2000 рейтинговых очков.
Интересно, что несколько лет назад Бопанна всерьёз размышлял о завершении карьеры - в 36 лет он вылетел из топ-10 парного рейтинга, а затем и из топ-20. Но уходить из тенниса он всё равно не хотел.
"Пару лет назад я сказал жене, что заканчиваю карьеру. Я вообще не выигрывал матчи. За пять месяцев не было ни одной победы. Я думал, что это конец путешествия. Но внутреннее упорство не позволило остановиться. Я изменил очень многое и нашёл отличного партнёра", - сказал Бопанна в интервью на корте.
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