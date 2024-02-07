"Для меня дом сейчас - это Белград". 10 вопросов Саше Гагарину из "Сансары"

15 февраля в клубе Laska V21 состоится концерт лидера группы "Сансара" Саши Гагарина, а на следующий день в Splendid palace пройдёт событие-спектакль "Неснятое кино" - это новый проект Алекса Дубаса, основанный на сценариях ещё не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина.
RUS TVNET попросил Сашу Гагарина закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я удивляюсь людям, которые... дают любой для этого повод. Смог человек встать рано-рано утром после вечеринки и всё задуманное исполнить - удивляюсь. Позволил себе спать до обеда - тем более. Удивляюсь, если честно, самому факту человеческого рождения. Куда уж больше? И самой возможности удивляться я тоже искренне удивляюсь.
2. Для меня дом... сейчас это Белград. Если хочется этим фактом поделиться и есть возможность об этом тепло рассказать, то это уже похоже, что дом.
3. Мой самый бесполезный талант - это... странным образом ещё не проявился. Но я очень жду и надеюсь. Не хватает именно бесполезности.
4. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "Друг, не сомневайся!.
5. Для меня хорошая песня... для которой можно найти любые музыкальные одежды и всё ей будет к лицу, любые жанры. Но ещё прекрасней она же "обнажённая" или даже существующая ещё лишь как замысел - не оформленная даже в гармониях и как финальный текст, но ты уже знаешь - хорошая случится песня.
6. Последний раз я чувствовал себя счастливым... буквально на днях, и как будто бы ничего этому не предшествовало. Обычное утро, моменты будничных дел, некоторых общих размышлений и перечисление предстоящих задач. Плюс запах кофе, беглые взгляды на крыши домов за окном. Казалось бы, ничего особенного, но именно так и случается. Но моё ощущение счастья не глобальное и всеобъемлющее, а очень скромное. Что-то про "здесь и сейчас".
7. Я ценю в людях... естественную природную доброту. Встречается такое у людей независимо от статуса, облика, знаний и талантов. Вот просто хороший человек, добрый. И любые потрясения его доброте не помеха.
8. Книга Милорада Павича, которую должен прочесть каждый... да нет, не должен. Почему и зачем именно должен? Я думаю, что каждому человеку - свои книги. Мне же у Павича очень нравится "Ящик для письменных принадлежностей".
9. Я не верю... в анархию. Это цитата из песни Егора Летова)) (не знаю, требуется ли пояснение).
10. Я боюсь... бояться.
Билеты на акустический концерт Саши Гагарина в клубе Laska V21 можно купить здесь, а на совместное мероприятие с Алексом Дубасом - здесь.
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