"Для меня дом сейчас - это Белград". 10 вопросов Саше Гагарину из "Сансары"

RUS TVNET попросил Сашу Гагарина закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я удивляюсь людям, которые... дают любой для этого повод. Смог человек встать рано-рано утром после вечеринки и всё задуманное исполнить - удивляюсь. Позволил себе спать до обеда - тем более. Удивляюсь, если честно, самому факту человеческого рождения. Куда уж больше? И самой возможности удивляться я тоже искренне удивляюсь.

2. Для меня дом... сейчас это Белград. Если хочется этим фактом поделиться и есть возможность об этом тепло рассказать, то это уже похоже, что дом.

3. Мой самый бесполезный талант - это... странным образом ещё не проявился. Но я очень жду и надеюсь. Не хватает именно бесполезности.

4. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "Друг, не сомневайся!.