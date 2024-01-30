У СГД будет новый гендиректор. Что о ней известно?

Проект постановления предусматривает, что Шмите-Роке приступит к исполнению обязанностей генерального директора Службы государственных доходов 13 февраля.

Кандидатура Шмите-Роке выдвинута по результатам открытого конкурса, объявленного Государственной канцелярией, и по рекомендации министра финансов Арвила Ашераденса.

Согласно решению Кабинета министров от 9 августа 2023 года, трудовые отношения с нынешним генеральным директором СГД Иевой Яунземе будут прекращены 12 февраля 2024 года.

Шмите-Роке работает в СГД с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке работает в должности заместителя директора налогового управления СГД, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора налогового управления СГД.

Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет СГД.

В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны. Шмите-Роке владеет английским языком на уровне С1.

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