Сборную РФ по фигурному катанию лишили золота Олимпийских игр в Пекине

Международный союз конькобежцев присудил российской команде третье место после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой.

После перерасчета баллов первое место заняла команда США, второе - спортсмены из Японии.

Во время Олимпийских игр в Пекине в 2022 году стало известно, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую та сдала перед соревнованиями, обнаружили триметазидин - препарат, применяемый при нарушениях работы сердца.

Юристы спортсменки заявляли, что его принимал дедушка спортсменки. При этом, как его следы могли оказаться в организме фигуристки, они не объяснили.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года.

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