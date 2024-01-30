С четверга въезд в Юрмалу будет стоить 3 евро. Теперь - круглый год

Пропускной режим действует в Юрмале с 1996 года и только с 2013 года его отменили на зимний период.

Без платы за проезд и без пропуска в город смогут въезжать электромобили и транспортные средства, зарегистрированные в CSDD, адаптированные для водителя-инвалида. Также бесплатным останется въезд для задекларированных в Юрмале жителей.

Таже неизменной останется плата за въездные пропуска: недельный пропуск будет стоить 10 евро, месячный пропуск (30 дней) - 31 евро, трехмесячный пропуск (90 дней) - 55 евро. Проездной на год (365 дней) обойдется в 180 евро, что равняется 0,49 евро в день, полгода (180 дней) - 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.

"В последние годы в Юрмале мы наблюдаем постоянный рост интенсивности дорожного движения даже вне летнего сезона, что, несомненно, имеет негативное воздействие на окружающую среду, вызывая как шум, так и загрязнение воздуха. Мы видим, что двух евро недостаточно для выбора обходного маршрута или более экологически чистого транспорта, поэтому есть оправданная необходимость изменить правила", - пояснил Эдгар Стобовс, исполнительный директор Юрмальского самоуправления.