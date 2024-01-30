С четверга въезд в Юрмалу будет стоить 3 евро. Теперь - круглый год

С 1 февраля 2024 года въездная плата в Юрмальскую зону особого режима составит 3 евро вместо прежних 2, и станет действительна в течение всего года, как это было до 2013 года. Правила в курортном городе изменены, чтобы снизить интенсивность дорожного движения, возрастающую с каждым годом, и побудить водителей использовать более экологически чистые виды транспорта.
Пропускной режим действует в Юрмале с 1996 года и только с 2013 года его отменили на зимний период.
Без платы за проезд и без пропуска в город смогут въезжать электромобили и транспортные средства, зарегистрированные в CSDD, адаптированные для водителя-инвалида. Также бесплатным останется въезд для задекларированных в Юрмале жителей.
Таже неизменной останется плата за въездные пропуска: недельный пропуск будет стоить 10 евро, месячный пропуск (30 дней) - 31 евро, трехмесячный пропуск (90 дней) - 55 евро. Проездной на год (365 дней) обойдется в 180 евро, что равняется 0,49 евро в день, полгода (180 дней) - 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.
"В последние годы в Юрмале мы наблюдаем постоянный рост интенсивности дорожного движения даже вне летнего сезона, что, несомненно, имеет негативное воздействие на окружающую среду, вызывая как шум, так и загрязнение воздуха. Мы видим, что двух евро недостаточно для выбора обходного маршрута или более экологически чистого транспорта, поэтому есть оправданная необходимость изменить правила", - пояснил Эдгар Стобовс, исполнительный директор Юрмальского самоуправления.
Движение транспорта в Юрмале с каждым годом становится все более интенсивным, даже вне летнего сезона. Путем наблюдений в 2021 и 2022 годах был сделан вывод, что в месяцы, когда плата з въезд в Юрмалу не взимается (март, октябрь), количество въезжающих транспортных средств выше, чем в апреле и сентябре.
С 1996 года плата за разовый въезд составляла 1 лат, с 2014 года - 2 евро. С тех пор размер пошлины не менялся.
Размер платы существенно ниже по сравнению с платой за парковку, взимаемой в других городах и прибрежных административных районах. Например, в Риге плата за парковку составляет до 5 евро в час. В эстонском курортном городе Пярну парковка в зоне пляжа в летний сезон стоит 12 евро в сутки или 4 евро в час, в центре - 5 евро в сутки или 1 евро в час; в Литве въезд на территорию Куршской косы стоит 30 евро за машину.
Средства, полученные от сборов, зачисляются в бюджет города и используются на создание среды, благоприятной для развития туризма и курортов, охрану окружающей среды, памятников культуры, а также обеспечение общественного порядка и безопасности. Доход от взносов в 2023 году составил 2,87 миллиона евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!