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Фото, видео ⟩ В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных

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В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных
В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Над так называемым Кошкиным домом в Старой Риге на площади Ливу напротив Большой гильдии поднимается дым, на место происшествия прибыли пожарные.

Видео: В Старой Риге горит "Кошкин дом" 

По словам очевидцев, из "Кошкиного дома" были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Мейстару поступил в 11:53.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что здание горит. Из-за распространения пламени и сложной планировки здания к тушению привлечены крупные силы - 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.

VUGD просит учитывать, что движение пешеходов и транспортных средств вблизи места происшествия затруднено.

Фото: В Старой Риге горит "Кошкин дом"

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