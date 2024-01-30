Фото, видео ⟩ В Старой Риге горит "Кошкин дом", в тушении задействовано около 30 пожарных

Видео: В Старой Риге горит "Кошкин дом"

По словам очевидцев, из "Кошкиного дома" были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Мейстару поступил в 11:53.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что здание горит. Из-за распространения пламени и сложной планировки здания к тушению привлечены крупные силы - 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.

VUGD просит учитывать, что движение пешеходов и транспортных средств вблизи места происшествия затруднено.

Фото: В Старой Риге горит "Кошкин дом"

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