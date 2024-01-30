Экс-девушка Порзиньгиса об их расставании: "Мне надо было отойти в сторону"

Инфлюенсер Лаура Визла, которая три года была девушкой звезды НБА Кристапа Порзиньгиса, впервые рассказала об их отношениях и расставании.
Лаура дала интервью журналу Santa, в котором впервые раскрыла закулисную сторону отношений с баскетболистом.
Как выяснилось, несколько лет назад Порзиньгис написал девушке в Instagram, но на тот момент у нее были другие отношения, поэтому она ответила не сразу.
Однако через какое-то время они встретились. На вопрос, какова была реакция ее родителей, когда она объявила, что поедет к возлюбленному в Даллас (тогда Порзиньгис играл за "Даллас Маверикс"), Лаура ответила: "У мамы и папы поначалу были большие глаза. Но я все объяснила. Я уже давно самостоятельная". Девушка начала работать сразу после окончания девятого класса и даже какое-то время жила в Лондоне, работая официанткой.
Рассказывая о жизни в США, Лаура говорит, что была опорой для своего спутника, вела хозяйство, заботилась, помогала строить быт: "Поначалу в Далласе я стеснялась, мне пришлось изучать, как все обустроено в Америке. Я, например, люблю гулять, смотреть на архитектуру, но в этих городах инфраструктура не предназначена для пешеходов, нет широких тротуаров. Летом там очень жарко, поэтому все сидят в машинах, ездят в парк и гуляют там. Я чувствовала себя гораздо комфортнее в Вашингтоне, когда поняла - теперь это моя жизнь, я оставалась там весь последний баскетбольный сезон - с сентября по апрель".
Однако в новый дом Порзиньгиса в Бостоне Лаура не вернулась: с конца прошлого лета они больше не пара. Говоря о расставании, Визла отмечает: "Никакой трагедии не произошло, я не считаю это расставание потерей. Мы очень уважаем друг друга, он молодец. Мне надо было отойти в сторону, сесть и подумать. Возможно, я тот человек, который слишком концентрируется на других. Но я молода, и чтобы быть по-настоящему счастливой, мне важно развиваться. Но это трудно, если живешь больше для других, чем для себя".
Напомним, широкой публике Лаура Визла стала известна как девушка лучшего баскетболиста Латвии Кристапа Порзиньгиса, с которым она была вместе около трех лет.
Летом прошлого года СМИ сообщили, что пара разорвала отношения, так как из соцсетей обоих исчезли совместные фотографии и Лаура не присоединилась к спортсмену в Бостоне.
Больше информации - в февральском номере журнала Santa!
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