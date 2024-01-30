Экс-девушка Порзиньгиса об их расставании: "Мне надо было отойти в сторону"

Однако в новый дом Порзиньгиса в Бостоне Лаура не вернулась: с конца прошлого лета они больше не пара. Говоря о расставании, Визла отмечает: "Никакой трагедии не произошло, я не считаю это расставание потерей. Мы очень уважаем друг друга, он молодец. Мне надо было отойти в сторону, сесть и подумать. Возможно, я тот человек, который слишком концентрируется на других. Но я молода, и чтобы быть по-настоящему счастливой, мне важно развиваться. Но это трудно, если живешь больше для других, чем для себя".