Полиция обнаружила в Латгале лабораторию по производству метамфетамина

2024 год начался с самых крупных за последние годы изъятий наркотических веществ, которые были проведены Управлением Госполиции Рижского региона в сотрудничестве с другими структурными подразделениями.

В среду в 11 часов состоится пресс-конференция, на которой общественность проинформируют о впечатляющей лаборатории по производству метамфетамина, которую в Латгале обнаружила Госполиция. Было изъято примерно 50 килограммов метамфетамина, 550 граммов кокаина и около 1000 литров прекурсора.

По подозрению в изготовлении, хранении и реализации наркотиков задержана организованная преступная группа.

Кроме того, на пресс-конференции расскажут и о реализации другой операции по задержанию преступной группы. У этих преступников полиция изъяла 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Кроме того, изъяты автомобили и наличные средства, которые, вероятно, были получены преступным путем.

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