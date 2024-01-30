Видео ⟩ "Кошкин дом" горел на всех этажах: будет оценено, насколько сильно пострадало знаменитое здание

Она указала, что здание на улице Мейстару, 10, известное как "Кошкин дом", является частью исторического центра Риги и находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Арендный дом в югендстиле был построен в 1909 году по проекту архитектора Фридриха Шеффеля и признан очень ценным культурно-историческим объектом.

По словам представителя NKMP, многие знают дом по фигуре кота на крыше, однако столь же важны и достойны сохранения сам объем здания, отделка фасада и внутреннее убранство, особенно витражи на лестнице. Впечатляет портал входной двери, украшенный цветочными мотивами и крылатым маскароном, а в верхней части здания, в центре над входом, размещен орел с распростертыми крыльями.

Рижское региональное отделение NKMP следит за происходящим на объекте. "В данный момент можем выразить надежду, что здание сильных повреждений не получило. Более точная оценка будет возможна после того, как ответственные службы разрешат доступ к пострадавшим частям здания", - отметила Зонне-Зумберга.

Пожарным в течение двух часов удалось локализовать распространение огня в Кошкином доме в Старой Риге. Площадь возгорания составила 262 квадратных метра, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 14:04 пожарные локализовали пожар, который охватил 262 квадратных метра площади на всех этажах здания, фасаде и во дворе.

На первом этаже здания выгорело 25 квадратных метра площади, на втором - 100, на третьем - 10, на четвертом - 3, на пятом - 4, на шестом - 3 квадратных метра, а на чердаке и фасаде - 2 и 90 квадратных метров соответственно. Огонь также распространился на площади 25 квадратных метров со стороны двора.

Пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Вызов на пожар в историческим здании на улицу Мейстару в Старой Риге поступил в VUGD в 11:53.

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