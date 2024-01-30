Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, президент Эдгар Ринкевич встретится с Зеленской в среду в 14 часов в Рижском замке. Во время встречи стороны планируют обсудить поддержку Украине и ее жителям, ситуацию с правами человека в Украине, а также возвращение насильственно депортированных Россией украинских детей. После встречи предусмотрена короткая экскурсия по Рижскому замку, чтобы презентовать госпоже Зеленской аудиогид на украинском языке.

После встречи с президентом в 14:50 Зеленская проведет встречу с премьер-министром Эвикой Силиней. Стороны планируют обсудить гуманитарную и другие виды латвийской поддержки украинскому народу и ситуацию в связи с военными преступлениями, совершенными Россией против украинского населения, в том числе женщин и детей.

Планируется, что Ринкевич и Зеленская в четверг, 1 февраля, примут участие в конференции "Война России против детей", на которой будут обсуждаться вопросы привлечения России к ответственности за незаконную депортацию детей с временно оккупированных территорий Украины, а также способы содействия возвращению депортированных Россией украинских детей.

Организаторы мероприятия отмечают, что, по данным Государственной информационной службы Украины, в Россию или Беларусь был депортирован или принудительно переселен 19 5461 ребенок. На данный момент в Украину удалось вернуть 387 детей, или менее 0,2% от общего количества увезенных детей.

Конференцию организуют посольство Украины в Латвии, МИД Украины, МИД Латвии, администрация президента Украины, проект Bring Kids back UA и фонд Детской больницы совместно с другими сторонниками.

В ходе визита в Латвию Зеленская также встретится с представителями неправительственных организаций, которые оказывают поддержку Украине, а также представителями украинской диаспоры и украинских беженцев, нашедших убежище в Латвии. Также запланировано посещение Латвийского музея оккупации, где будет представлен аудиогид на украинском языке.

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