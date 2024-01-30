Аналитики: Военная экономика России больше не может продолжать быстрый рост

"Она [российская экономика] достигла пределов своих операционных возможностей, и наблюдается все больше признаков перегрева", - указывает WIIW.

По подсчетам института, в прошлом году российская экономика выросла на 3,5%. Принимая во внимание высокую инфляцию и базовую процентную ставку, которая была повышена до 16%, WIIW предполагает, что в этом году экономика государства может вырасти всего на 1,5%.

"Все больше растет зависимость России от продолжения боевых действий. Огромные траты на нее - это как наркотик для экономики", - заявил эксперт WIIW по вопросам России Василий Астров.

Примерно 29% федерального бюджета в этом году выделено на оборонный бюджет, пояснил он.

В то же время WIIW снизил прогнозы роста экономики Украины в этом году на 1,2% до 3%.

Кроме того, институт отмечает, что возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США создает неопределенность в отношении продолжения западной финансовой помощи Украине.

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