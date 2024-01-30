Видео ⟩ На улице Кр. Валдемара в Риге столкнулись Volvo и Mercedes-Benz. Люди не пострадали

Известно, что на место происшествия прибыли Пожарно-спасательная служба и Государственная полиция.

По информации Госполиции, во вторник в 17:15 был получен вызов на улицу Кр. Валдемара, 6, где произошло столкновение автомобилей Volvo и Mercedes-Benz. По имеющейся в распоряжении полиции информации, люди в результате аварии не пострадали.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 387 протоколов об административных нарушениях, в том числе 121 - за превышение скорости и семь - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и четыре уголовных дела.

Также возбуждено два уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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