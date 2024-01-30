Предпоследний день января подходит к концу. Главная новость сегодняшнего дня - пожар в самом центре Риги, загорелся знаменитый "Кошкин дом". Это, конечно, лишь малая часть того, что произошло сегодня в Латвии и за ее пределами. Мы собрали самое интересное и в традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем о главном за вторник, 30 января.
Главное за 30 января ⟩ Пожар в "Кошкином доме", 3 евро за въезд в Юрмалу и "новости" об аресте Бусулиса
Новости Латвии:
Более точная оценка состояния "Кошкиного дома" будет возможна после того, как ответственные службы разрешат доступ к пострадавшим частям здания, указала председатель Национального совета по культурному наследию (NKMP) Линда Зонне-Зумберга.
Пожарным в течение двух часов удалось локализовать распространение огня в "Кошкином доме" в Старой Риге. Площадь возгорания составила 262 квадратных метра, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
"Они собирают клики", - заявил латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис в комментарии для RUS TVNET в связи с заполонившими Facebook фейковыми новостями о его аресте.
С 1 февраля 2024 года плата за въезд в Юрмальскую зону особого режима составит 3 евро вместо прежних 2 евро и будет действовать в течение всего года, как это было до 2013 года. Правила в курортном городе изменены, чтобы снизить интенсивность дорожного движения, возрастающую с каждым годом, и побудить водителей использовать более экологически чистые виды транспорта.
Открытое письмо учителей математики с критикой в адрес проекта Skola2030 и последующая полемика в социальных сетях, медиа и не только - возможно, болезненная, но все-таки важная и полезная часть здорового процесса, чтобы прийти к равновесию - таким мнением в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поделился профессор Латвийского университета, физик и популяризатор науки Вячеслав Кащеев.
Рижский районный суд сегодня признал бывшего представителя держателя долей капитала муниципального предприятия Бабитского края Babītes siltums, ныне председателя Марупской краевой думы Андрея Энце (Латвийское объединение регионов) виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и оштрафовал его на 18 900 евро, сообщили агентству LETA в суде.
В январе Государственная полиция изъяла примерно 83 килограмма различных наркотиков, кроме того, в Латгале была обнаружена впечатляющая лаборатория по производству метамфетамина, сообщает полиция.
Депутат Европейского парламента (ЕП) Татьяна Жданок (РСЛ) рассматривает возможность обращения в суд против СМИ, подготовивших публикацию о ее возможном сотрудничестве с ФСБ России, и консультируется с юристом, сообщила представитель политика Жанна Карелина.
Во вторник, 30 января, в Ропажском крае произошло ДТП с участием двух автомобилей. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Несколько местных производителей продуктов питания поставили продукцию в сеть супермаркетов Sky, но вовремя не получили за нее оплату, рассказала Ванда Давиданова, глава ассоциации Siera klubs.
Депутат Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), еще будучи председателем Сейма, утверждал, что получил в подарок от Украины приложение, предназначенное для оповещения населения в случае угрозы. Нынешний председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) в эфире программы Ziņu TOP телеканала TV24 объяснила, почему Латвия не планирует пользоваться этим приложением.
В социальной сети Х опубликована фотография, на которой можно увидеть трех подростков, сидящих в общественном транспорте с, предположительно, украденной из магазина коробкой для пожертвований.
27 января стало известно, что прокуратура обвинила представителя организации "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) Иеву Раубишко в том, что она организовала умышленное незаконное пересечение внешней границы страны группой лиц. О чем идет речь и что происходит на границе Латвии с Беларусью - в этом материале.
Финансовое положение VAS Latvijas Pasts в настоящее время крайне тяжелое, признала во вторник, 30 января, в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Беате Краузе-Чеботаре.
Европейский парламент начал расследование в связи с обвинениями депутата от Латвии Татьяны Жданок в связях с российскими спецслужбами.
Программа Degpunktā раскрыла более подробную информацию о произошедшем в пятницу, 26 января, в Лудзе происшествии, в результате которого погиб 44-летний мужчина.
За рубежом:
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