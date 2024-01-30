Главное за 30 января ⟩ Пожар в "Кошкином доме", 3 евро за въезд в Юрмалу и "новости" об аресте Бусулиса

Российские войска штурмуют Авдеевку с октября 2023 года. Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов побывал в этом городе год назад. В этот раз попасть в сам город ему не удалось: там идут бои и журналистов туда не пускают. Он поговорил с жителями города и полицейскими, которые их оттуда эвакуируют.

​Странное отключение интернета в Псковской и Ленинградской областях нужно для настройки систем борьбы с беспилотниками, подтверждает российская пресса. Rus.Postimees рассказал об этом в минувшую пятницу.

Удары, связанные с войной в Украине, в минувшие выходные вновь приблизились к границам Эстонии. В Ленобласти в порту Усть-Луга, который находится всего в тридцати километрах от Нарвы, беспилотником был успешно атакован газовый терминал. Rus.Postimees проанализировал случившееся, поговорив с известным экспертом.

Российская экономика, которую поддерживает бум вооружения, больше не может продолжать быстрый рост, сообщил во вторник Венский международный экономический институт (WIIW), специализирующийся на восточноевропейских вопросах.

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С 25 января сообщения о задержании группы "Би-2" в Таиланде не сходят с новостных лент. RUS TVNET собрал все, что известно о музыкантах на данный момент.