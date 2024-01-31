На ценниках яиц в магазинах розничной сети Lidl Latvija указано "Сделано в Латвии", однако оказывается, что яйца снесены за пределами Латвии, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
В магазинах Lidl нашли яйца латвийского производства, снесенные не в Латвии. Комментарий предприятия
На упаковке указано, что яйца упакованы в Иецаве и это сделало латвийское предприятие Balticovo, однако маркировка на каждом яйце свидетельствует, что они снесены в Литве.
Продовольственно-ветеринарная служба пояснила передаче: "Balticovo признано предприятием по сортировке и упаковке яиц, которое может сортировать яйца со всего Евросоюза. Происхождение яиц в данном случае - литовское. Возможно, магазин не знал, что в коробке могут быть литовские яйца.
Balticovo не нарушило ничего, разве что если в договоре с магазином предусмотрено, что поставляться должны только яйца латвийского происхождения. В таком случае на полке не должно быть указателя "Сделано в Латвии".
Представитель торговца указывает, что произошла ошибка в коммуникации.
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