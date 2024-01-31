Передача: Причиной аварии под Сауриеши, возможно, стал непродуманный обгон

Как уже сообщалось, во вторник около 07:30 на улице Бриежу в Валодзе Ропажского края произошло столкновение автомобилей Audi и Mercedes-Benz.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один из которых был доставлен в медицинское учреждение. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Как сообщает передача, водитель Mercedes незадолго до аварии отвез ребенка в школу и направлялся на работу. После столкновения водитель не мог сам выбраться из машины, ему потребовалась помощь спасателей.

Едущая навстречу Audi, несмотря на напряженный траффик, пыталась совершить маневр обгона и вызвала столкновение.

"По встречной полосе ехали машины, я понимаю, что кто-то резко затормозил, может быть, скорость была не такой большой, не знаю. Водитель, который врезался в машину моего мужа... После того, как мимо проехала первая машина, он уже выехал на встречную полосу и на полной скорости начал обгонять. Там ехала машина моего мужа", - рассказала жена пострадавшего водителя Mercedes.

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