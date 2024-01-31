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Последний день января будет пасмурным и дождливым

TVNET/LETA
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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Shutterstock

В среду, 31 января, в Латвии будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.

Также ожидается дымка, местами образуется туман. Ветер - слабый и умеренный юго-западный.

Температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге временами ожидается небольшой дождь, видимость ухудшится из-за дымки. Температура воздуха днем составит до +5 градусов.

С запада к Скандинавии приближается активный циклон с сильным ветром, который в ночь на четверг усилится и в Латвии.

Галерея: Погода в Латвии

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