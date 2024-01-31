Последний день января будет пасмурным и дождливым

В среду, 31 января, в Латвии будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.
Также ожидается дымка, местами образуется туман. Ветер - слабый и умеренный юго-западный.
Температура воздуха составит +2...+6 градусов.
В Риге временами ожидается небольшой дождь, видимость ухудшится из-за дымки. Температура воздуха днем составит до +5 градусов.
С запада к Скандинавии приближается активный циклон с сильным ветром, который в ночь на четверг усилится и в Латвии.
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