Мужчина пытался совратить девочку в Интернете. Полиция завершила расследование

Уголовное дело против мужчины за интимную переписку с малолетней девочкой возбудили в прошлом году. Следствие установило, что мужчина познакомился с девочкой в ​​социальной сети draugiem.lv. Мужчина продолжил переписку с ней в ​​приложении Whatsapp, предлагая ей заняться с ним сексом.

В переписке мужчина объяснил ребенку, как проходят интимные отношения и что он намерен с ней сделать.

Мужчина также попросил, чтобы девочка сфотографировала свои гениталии и отправила фото ему.

Мужчину, житель Лиепаи, ране не попадал в поле зрения полиции. На время следствия к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Самым суровым наказанием за подобные преступления является лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

Полиция напоминает, что столкнувшись с подобными сообщениями в Интернете, ребенок может испытывать ряд негативных, сильных эмоций, таких как стыд, вина, бессилие, страх, тревога и даже гнев, что помешает ребенку обратиться за помощью.

Злоумышленники используют разные способы (например, комплименты, обещания заплатить за определенные действия, угрозы и запугивание ребенка), чтобы заинтересовать детей разного возраста к общению с ними.

Если вы все же подозреваете, что ребенка развращают в Интернете, сохраните доказательства вместе с ребенком - просмотрите и отберите переписку, фотографии, аудио- и видеофайлы, которые доказывают, что ребенок подвергся насилию в Интернете. Это послужит доказательством для того, чтобы полиция приняла меры против человека, совершившего противоправную деятельность.

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