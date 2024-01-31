В Риге пройдёт своя "голая вечеринка"

Напомним, 20 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked ("почти голый"). Мероприятие наделало много шума и некоторые "патриотически" настроенные российские блогеры возмутились проведением вечеринки на фоне того, что "российские военные погибают в ходе вторжения в Украину".

Ивлеева объяснила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России.

Российские депутаты и патриотические организации потребовали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма, а также призвали к бойкоту персон, присутствовавших на мероприятии.

В итоге Ивлеева, как организатор вечеринки, была оштрафована на 100 тысяч рублей (примерно 1000 евро). Концерты некоторых артистов и их участие в "голубых огоньках" были отменены, а в случае с Филиппом Киркоровым и Лолитой - тщательно вырезались поминутно. Рэпер Vacio, который пришёл на мероприятие с носком на гениталиях, получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей (примерно 2000 евро), а после отбытия заключения рэперу была вручена повестка в военкомат.

Кроме того, многие участники вечеринки записали видеообращения, в которых принесли извинения за свой внешний вид. Помимо оправдательных слов, авторов таких видео объединял и выбор одежды, который в социальных сетях прозвали "свитером для извинений".

Фото: скриншот

На днях стало известно, что 16 марта в рижском ночном клубе Crystal пройдёт своя вечеринка с нашумевшим названием Almost Naked. В описании мероприятия указано, что "вызывающий" дресс-код рекомендуется, но это необязательно.

Важным элементом вечеринки станет выбор ленты определённого цвета на входе: зелёный - хочу познакомиться, красный - я просто потанцевать, чёрный - готов ко всем предложениям. Также будут доступны три категории билетов от 15 до 100 евро.

Станет ли рижская вечеринка столь же скандальной, что и московская - узнаем совсем скоро.

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