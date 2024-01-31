Видео ⟩ На пресс-конференции полиция сообщила о лаборатории метамфетамина в Латгале

Видео: Пресс-конференция полиции

2024 год начался с самых крупных за последние годы изъятий наркотических веществ.

На пресс-конференции полиция сообщила о впечатляющей лаборатории метамфетамина, которую Государственная полиция обнаружила в январе в Латгале.

Было изъято примерно 50 килограммов метамфетамина, 550 граммов кокаина и около 1000 литров прекурсора. По подозрению в изготовлении, хранении и реализации наркотиков задержана организованная преступная группа.

Кроме того, на пресс-конференции рассказали и о реализации другой операции по задержанию преступной группы. У этих преступников полиция изъяла 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Кроме того, изъяты автомобили и наличные средства, которые, вероятно, были получены преступным путем.

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