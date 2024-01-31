Видео ⟩ Пресс-конференция: в борьбе с наркотиками полиция мониторит Telegram, продажи "из рук в руки" редки

В прошлом году полиция задержала 78 человек, активно участвовавших в чатах Telegram. "Мы работали активно. (..) Есть люди, которые просто продают, но есть и люди, которые поддерживают беседы. В ходе этих процессов было изъято большое количество наркотических веществ", - сказал Стальгевич.

Также полиция отметила, что 2024 год начался с самых крупных за последние годы изъятий наркотических веществ.

На пресс-конференции полиция сообщила о лаборатории по производству метамфетамина, которая была обнаружена на одном из хуторов в Латгале. Лаборатория привлекла к работе иностранного химика и к моменту своего раскрытия успела произвести наркотика на сумму около полумиллиона евро

Начальник отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Раймонд Кронбергс сообщил, что в начале января в Даугавпилсе был задержан человек, перевозивший 18 килограммов наркотиков в машине под строительным мусором. Дальнейшее расследование привело к обнаружению лаборатории на одном из хуторов.

Задержаны три человека, в том числе упомянутый житель Даугавпилса. Еще два человека, в том числе приглашенный из-за границы химик, объявлены в розыск. Кронбергс не сообщил, гражданином какой страны он является.

В создание лаборатории было вложено около 100 000 евро, а вещества, необходимые для производства наркотиков, привозились из Европы, предположительно из Польши, а часть веществ покупалась в хозяйственных магазинах.

Уровень конспирации в лаборатории был достаточно высок, чтобы максимально затруднить полиции и местным жителям выявление незаконного производства.

Стоимость изъятых наркотиков в уличной торговле может достигать примерно полумиллиона евро.

В рамках другого уголовного дела в январе была задержана еще одна группа преступников. Полиция изъяла у них 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Также были изъяты автомобили и 20 000 евро наличными, которые, вероятно, были получены преступным путем.

Задержанные - 69-летний мужчина, известный в латвийских криминальных кругах, и мужчины 1983 и 1993 года рождения - занимались логистикой наркотиков из Европы в Латвию, а затем продавали вещества здесь.

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