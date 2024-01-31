Ринкевич высказался о закрытии школ в Латвии

"Я думаю, что разумно договориться о заметном и убедительном первом шаге. Работать с теми самоуправлениями, у которых есть четкий план и которые нуждаются в дополнительной поддержке и финансировании. Остальных - консультировать, помогать готовиться к переходу в определенные сроки. Мы не исправим все ошибки прошлых лет за один день", - заявил президент.

По его словам, при моделировании школьной сети важна ясность в отношении дорог и автобусов, понимание ситуации на восточной границе Латвии и сохранение школ, которые показывают результаты выше среднего на централизованных экзаменах. Президент подчеркивает, что решения должны быть найдены по существу.

По словам Ринкевича, много говорится о том, чего не будет, но слишком мало - о том, что будет, например, будет ли достаточно хороших учителей в больших школах, будет ли транспорт и водители, чтобы возить детей в школы, будут ли дороги чистыми и безопасными зимой, способна ли школа, где будут учиться дети из ликвидированных школ, принять новых детей.

Как отмечает Ринкевич, в дискуссиях о будущем латвийских школ говорят о их социальной функции, о школах как центре культурной жизни и рабочих местах. Школы выполняют эти функции, но главная задача школы - качественное образование детей. По мнению президента, закрытие и преобразование школ следует рассматривать прежде всего через эту призму - действительно ли переход из более близкой, но маленькой школы в более отдаленную, но большую, улучшит образование детей, а не подорвет их эмоциональное состояние.

"Я прошу всех, кто участвует в этом процессе, подумать о том, как изменятся результаты экзаменов, возможности детей поступить в университет, возможности выбрать работу, открыть свой бизнес или заняться творческой профессией. В конце концов, как будет формироваться их отношение как молодых граждан к нашему государству, в котором всегда были и будут и маленькие поселки, и большие города?" - подчеркивает президент.

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