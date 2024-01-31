Грядущей ночью усилится ветер

По прогнозам синоптиков, во многих местах выпадут небольшие осадки, больше дождя и снега ожидается утром в Курземе. В начале ночи на востоке страны сохранится туман. Минимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса.

В первый день февраля будет дуть западный, юго-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, в Курземе - до 19 метров в секунду. Временами ожидаются снег и дождь, а также град, но между облаками будут проглядывать солнечные лучи. Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.

В Риге временами будет идти дождь и мокрый снег. Во второй половине ночи и с утра скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду, температура воздуха понизится до +1...+2 градусов. Днем порывы ветра станут слабее и воздух прогреется до +4 градусов.

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