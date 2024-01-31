Усик сделал громкое заявление перед супербоем с Фьюри

Усик и Фьюри проведут долгожданный бой за титул чемпиона в супертяжелом весе 17 февраля.

За свою карьеру Фьюри завоевал популярность не только своими выступлениями на ринге, но и высказываниями за его пределами. Своими оскорблениями он часто пытается повернуть бой в свою пользу еще до первого удара по гонгу в поединке.

Усик и Фьюри уже несколько раз встречались на пресс-мероприятиях. На встречах Фьюри продолжал бросаться оскорблениями, когда Усик оставался малословным. Конечно, языковой барьер, вероятно, тоже играет роль, поскольку Усик плохо говорит по-английски.

Сам Усик считает, что уже выиграл психологическую битву, которая не менее важна, чем бой на кулаках.

"Тайсон Фьюри слишком много говорит. Его идея - залезть мне в голову. Но на самом деле это уже я в его голове", - сказал Усик.

36-летний Усик на профессиональном боксерском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл, завершив 13 поединков досрочно. Он стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма. В своем последнем бою Александр техническим нокаутом победил Даниеля Дюбуа.

На счету Фьюри в 35 боях 34 победы и одна ничья в поединке с Деонтеем Уайлдером.

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