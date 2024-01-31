Главное за 31 января ⟩ "Би-2" покинули Таиланд, визит Елены Зеленской, в Риге пройдет "голая вечеринка"

На ценниках яиц в магазинах розничной сети Lidl Latvija указано "Сделано в Латвии", однако оказывается, что яйца снесены за пределами Латвии, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

Михаил Локшин - вряд ли это имя известно широкому кругу людей. Даже тем, кто пристально следит за российским кинематографом. Тем не менее в последнюю неделю имя режиссёра появилось практически на всех новостных порталах на русском языке.

30 января группа развития латышского языка Рижского латышского общества объявила "слова года", а также худшие слова, неологизмы, крылатые выражение и другие фразеологические обороты, ставшие символом 2023 года. Вокруг некоторых из них - например, неологизма sāļvira вместо привычного soļanka - разгорелись жаркие споры в соцсетях.

"Голая вечеринка" российского блогера Насти Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс, после публикации фотографий с мероприятия многим артистам, оставшимся в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, пришлось записывать видео с извинениями, а кто-то даже лишился гонораров и эфиров в новогодние праздники. На днях стало известно, что одно из рижских мест развлечений тоже планирует вечеринку с нашумевшим названием.

Минюст в Facebook опубликовал список уникальных имен младенцев, рожденных в прошлом году.

29 января даугавпилсский актер, режиссер и активист Вадим Богданов посетил премьеру латвийского сериала "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). В беседе с RUS TVNET он высказался о недавнем документальном фильме Re:Baltica "Раскол", вызвавшем нешуточное обсуждение в соцсетях.

В минувшие выходные японский боец ​​Такая Судзуки одержал победу в поединке одним из самых быстрых нокаутов в истории смешанных единоборств (ММА).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!