Остался всего один месяц зимы, и в последний день января RUS TVNET собрал главные события уходящей среды в Латвии и мире.
Главное за 31 января ⟩ "Би-2" покинули Таиланд, визит Елены Зеленской, в Риге пройдет "голая вечеринка"
Новости Латвии:
В среду, 31 января, с визитом в Ригу прибыла супруга президента Украины Елена Зеленская, сообщили в президентской канцелярии.
Цены на продукты питания в ближайшее время могут сохраниться на нынешнем уровне, сказала в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
После закрытия почтовых отделений пенсии и пособия, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (VSAA), будут доставляться почтальонами по месту жительства, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.
За рубежом:
Во вторник, 30 января, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что обвинения в шпионаже в адрес депутата Европарламента Татьяны Жданок являются "охотой на ведьм", сообщает lsm.lv.
Глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.
Евгения Маркевич умеет делать сложные медицинские операции с минимумом инструментов на ящиках с гранатами, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
Интересное чтиво:
"Более исламофобской точки на карте, чем Рижский аэропорт, больше нет", - со смехом говорит Вера, уверенная в себе женщина средних лет балтийской внешности. Успешный руководитель, профессионал в своей области. Ее принадлежность к исламу может выдать только платок, который закрывает волосы. В своем интервью для TVNET+ Вера рассказала, как она живет в Латвии и не противоречит ли ее карьера и руководство мужчинами роли женщины в исламе.
На ценниках яиц в магазинах розничной сети Lidl Latvija указано "Сделано в Латвии", однако оказывается, что яйца снесены за пределами Латвии, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Михаил Локшин - вряд ли это имя известно широкому кругу людей. Даже тем, кто пристально следит за российским кинематографом. Тем не менее в последнюю неделю имя режиссёра появилось практически на всех новостных порталах на русском языке.
30 января группа развития латышского языка Рижского латышского общества объявила "слова года", а также худшие слова, неологизмы, крылатые выражение и другие фразеологические обороты, ставшие символом 2023 года. Вокруг некоторых из них - например, неологизма sāļvira вместо привычного soļanka - разгорелись жаркие споры в соцсетях.
"Голая вечеринка" российского блогера Насти Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс, после публикации фотографий с мероприятия многим артистам, оставшимся в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, пришлось записывать видео с извинениями, а кто-то даже лишился гонораров и эфиров в новогодние праздники. На днях стало известно, что одно из рижских мест развлечений тоже планирует вечеринку с нашумевшим названием.
Минюст в Facebook опубликовал список уникальных имен младенцев, рожденных в прошлом году.
29 января даугавпилсский актер, режиссер и активист Вадим Богданов посетил премьеру латвийского сериала "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). В беседе с RUS TVNET он высказался о недавнем документальном фильме Re:Baltica "Раскол", вызвавшем нешуточное обсуждение в соцсетях.
В минувшие выходные японский боец Такая Судзуки одержал победу в поединке одним из самых быстрых нокаутов в истории смешанных единоборств (ММА).
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