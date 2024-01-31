Евродепутаты от Латвии призвали жестко отреагировать на возможное сотрудничество Жданок с ФСБ

Они отмечают, что сами никогда не сомневались в "истинной лояльности" Жданок и на протяжении многих лет пытались предотвратить различные ее действия по вмешательству иностранных государств.

В письме также упоминается, что в конце 1980-х годов Жданок была одним из лидеров "Интерфронта" - организации, созданной Москвой для противодействия движению за независимость Латвии. С тех пор все действия Жданок были "сознательно и систематически направлены против независимости латвийского государства".

Европарламентарии считают, что Жданок - не единичный случай, наряду с ней есть и другие евродепутаты, которые сознательно "служат российским интересам", о чем свидетельствуют их публичные выступления, результаты голосования, организованные мероприятия и тайная деятельность, в том числе после российского вторжения в Украину. Европарламентарии подчеркивают, что такие действия подрывают безопасность, доверие и демократические устои ЕС.

Депутаты также отмечают, что Группа зеленых/Европейский свободный альянс должна взять на себя определенную ответственность за свое долгосрочное сотрудничество, финансовую поддержку и обмен информацией с Жданок с июля 2004 года по март 2022 года. Жданок была исключена из группы вскоре после вторжения России в Украину.

В своем письме евродепутаты призывают Европарламент не только решительно и быстро отреагировать на действия Жданок, но и более внимательно следить за активностью парламентариев, приглашенными докладчиками и гостями.

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