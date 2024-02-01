Сборная России по футболу впервые за 2,5 года сыграет с командой из Европы

Встреча пройдёт 21 марта на стадионе "Динамо" в Москве.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году сборным России всех возрастных категорий и футбольным клубам страны запрещено участвовать в турнирах УЕФА, однако это не касается товарищеских матчей.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил The Guardian, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку "молодые люди просто хотят сыграть в футбол".

Сборная Сербии станет первым европейским соперником команды Валерия Карпина после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. С тех пор сборная России проводила товарищеские матчи против команд Азии и Африки, а в в своём последнем матче в ноябре 2023 года разгромила Кубу со счётом 8:0.

Матч против Боснии и Герцеговины, запланированный на конец 2022 года, не состоялся из-за противодействия некоторых боснийских игроков.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

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