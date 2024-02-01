Сотрудники NCA задержали Овсянникова в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Он обвиняется в открытии счета в Halifax Bank of Scotland, чтобы на него перечислять средства, полученные преступным путем. За четыре платежа на него было зачислено 650 000 фунтов (76 000 евро). Еще 77 500 фунтов, полученных преступным путем, Овсянников хранил в виде наличных.

"Овсянников в Великобритании - лицо, на которое относятся санкции, устанавливающие ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам", - сообщает газета. 20 февраля он предстанет перед судом.

В период с 2015 по 2016 год и с 2019 по 2020 год Овсянников занимал должность заместителя министра промышленности РФ, а с 2016 по 2019 год он занимал должность так называемого губернатора оккупированного Севастополя.

В 2017 году Евросоюз включил Овсянникова в санкционный список за "действия, угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Однако осенью 2022 года, спустя несколько месяцев после повторного вторжения России в Украину, Суд ЕС отменил санкции против Овсянников, удовлетворив требование бывшего чиновника оккупационного учреждения, в котором он утверждал, что ужа давно не занимает государственные должности и понес из-за санкций "реальные потери", кроме того, не мог вести в ЕС предпринимательскую деятельность.

Великобритании наложила на Овсянникова санкции в конце 2020 года, его активы были заморожены. В марте 2022 года по отношению к нему дополнительно был установлен запрет доверять обслуживание своих средств другому лицу, сообщает ВВС.

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