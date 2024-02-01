Трансляция ⟩ Елена Зеленская открыла в Риге конференцию о похищенных Россией украинских детях

С речью на открытии конференции выступит первая леди Украины Елена Зеленская , которая на этой неделе находится в Риге с визитом. В среду ее принял президент Эдгар Ринкевич, встретился с ней и глава МИД Кришьянис Кариньш.

В двухдневной конференции в Риге примут участие видные международные представители, эксперты, журналисты, официальные лица других стран и представители неправительственных организаций. Конференция "Война России против детей" послужит площадкой для детей из Украины, чтобы поделиться своими свидетельствами о том, через что им пришлось пройти.

"Конференция является площадкой, которая поможет продолжить поиск ответов на вопросы о том, какие международно-правовые инструменты можно использовать, чтобы помочь Украине вернуть депортированных в Россию детей, какой вклад могут внести в это журналисты своей расследовательской и аналитической работой, как помочь детям и семьям после возвращения домой, чтобы уменьшить нанесенную им психологическую и эмоциональную травму, а также самое главное - как удержать внимание и давление международного сообщества, чтобы добиться возвращения украинских детей в свои дома", - заявил патрон конференции, экс-президент Латвии Эгил Левитс.