Трансляция ⟩ Елена Зеленская открывает в Риге конференцию о похищенных Россией украинских детях

Первая леди Украины Елена Зеленская в четверг откроет публичную часть конференции "Война России против детей" (Russia’s War on Children). На конференции дети, пострадавшие от депортации с оккупированных Россией территорий Украины, дадут свои свидетельства о том, что они пережили. За конференцией можно следить в прямом эфире на портале RUS TVNET с 10:00 до 18:00.
С речью на открытии конференции выступит первая леди Украины Елена Зеленская, которая на этой неделе находится в Риге с визитом. В среду ее принял президент Эдгар Ринкевич, встретился с ней и глава МИД Кришьянис Кариньш.
В двухдневной конференции в Риге примут участие видные международные представители, эксперты, журналисты, официальные лица других стран и представители неправительственных организаций. Конференция "Война России против детей" послужит площадкой для детей из Украины, чтобы поделиться своими свидетельствами о том, через что им пришлось пройти.
"Конференция является площадкой, которая поможет продолжить поиск ответов о том, какие международно-правовые инструменты можно использовать, чтобы помочь Украине вернуть депортированных в Россию детей, какой вклад могут внести в это журналисты своей расследовательской и аналитической работой, как помочь детям и семьям после возвращения домой, чтобы уменьшить нанесенную им психологическую и эмоциональную травму, а также самое главное - как удержать внимание и давление международного сообщества, чтобы добиться возвращения украинских детей в свои дома", - завил патрон конференции, экс-президент Эгил Левитс.
На конференции также будут публично заслушаны показания похищенных и возвращенных в Украину детей, обсудят политико-правовые аспекты похищения украинских детей и ответственность международного сообщества, определят инструменты международного права, с помощью которых украинских дети можно бы было вернуть.
Организаторы мероприятия отмечают, что, по данным украинских властей, депортированы или принудительно перемещены в Россию и Беларусь были 19 546 украинских детей. На сегодняшний день в Украину возвращено 387 детей, что составляет около 2% вывезенных.
Организаторами конференции являются посольство Украины в Латвии, Министерство иностранных дел Украины, Министерство иностранных дел Латвии, администрация президента Украины, проект Bring Kids Back UA, Фонд Детской больницы и др.
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