Трансляция ⟩ Елена Зеленская открывает в Риге конференцию о похищенных Россией украинских детях

С речью на открытии конференции выступит первая леди Украины Елена Зеленская, которая на этой неделе находится в Риге с визитом. В среду ее принял президент Эдгар Ринкевич, встретился с ней и глава МИД Кришьянис Кариньш.

В двухдневной конференции в Риге примут участие видные международные представители, эксперты, журналисты, официальные лица других стран и представители неправительственных организаций. Конференция "Война России против детей" послужит площадкой для детей из Украины, чтобы поделиться своими свидетельствами о том, через что им пришлось пройти.