Сейм принял решение: сборные Латвии не смогут играть со сборными России и Беларуси

Кроме того, в законе сказано, что в Латвии запрещено организовывать соревнования сборной страны (взрослых и юниоров) по командным спортивным играм, в которых принимают участие сборные России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе.

В аннотации к законопроекту отмечено, что в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в налаживании отношений с иностранными государствами и спорт является одним из способов ее использования.

Основная цель поправок - в очередной раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России легитимизировать военные преступления через спорт.

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