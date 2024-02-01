Тюлени Рижского зоопарка получили в подарок полтонны соли

Соль пожертвовал производитель чипсов Ādažu, подчеркнув, что именно на такое количество они уменьшили содержание этого элемента в своей продуктовой линейке. Но если людям соль во вред и ее потребление рекомендуется всячески сокращать, малышам-тюленятам она в радость. Тем более, на носу весна, когда на латвийских пляжах окажутся выброшенные на берег животные. Их привозят в Рижский зоопарк для реабилитации.



Раненым и истощенным детенышам соль помогает быстрее реабилитироваться и залечить раны. Крупную соль насыпают в бассейн, а также вокруг него. Реабилитация может занимать до полугода и даже больше - ведь бывает, что на пляже на тюленят нападают собаки.



После того, как тюлень выздоровел и набрал вес, его отпускают в море.



В конце января в Балтийское море возле Юркалне сотрудники зоопарка выпустили самочку, которую подобрали на пляже Яундубулты в марте прошлого года.



Галерея: Тюлени в Рижском зоопарке