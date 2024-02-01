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В Кенгарагсе открылся второй магазин Lidl: первый посетитель ждал с 2:26 утра

rus.tvnet.lv
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Новый Lild в Кенгарагсе
Новый Lild в Кенгарагсе Фото: Publicitātes foto

В четверг, 1 февраля, в 7:30 утра открылся уже второй в Кенгарагсе и 28-й в Латвии магазин Lidl. В здании, расположенном на Маскавас, 414, созданы рабочие места для команды из более чем 30 человек. 

Как сообщили RUS TVNET в компании, ставка заработной платы у работников магазинов Lidl в Риге начинается от 6,50 евро в час.

Новый магазин Lidl удобен для жителей Кенгарагса, Румбулы и Дарзини, многие из которых ждали открытия с раннего утра.

Новый Lild в Кенгарагсе
Новый Lild в Кенгарагсе Фото: Publicitātes foto

Первый покупатель занял очередь уже в 2:26 утра и в качестве награды получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро.

В 7:30 новый магазин Lidl открыли руководитель по продажам Lidl Latvija Матисс Озолс, региональный менеджер Lidl Latvija Артур Витиньш и директор магазина Lidl на ул. Маскавас Даце Балтаузе, а также представители департамента недвижимости Lidl Latvija Янис Ивдрис и Янис Грандс.

В магазине покупателей ждали специальные предложения, которые будут только в новом супермаркете в Кенгарагсе в течение следующих четырех недель. Еще больше специальных скидок будет доступно тем, кто выберет магазин на улице Маскавас, 414, своим основным магазином в цифровом приложении Lidl Plus.

Фото: Publicitātes foto

Подробности о новом Lidl в Кенгарагсе

Время работы:

  • Понедельник - Суббота с 7: 30 до 22:00.
  • Воскресенье с 8:00 до 22:00.

Для удобства клиентов

  • Два депозитных таромата внутри магазина, в которых можно пожертвовать на нужды одиноких пенсионеров.
  • Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках, а также корзинки на колесиках.
  • Туалет и комната для пеленания младенцев.

Зеленые насаждения

  • Инвестировав свыше 51 тысячи евро, вокруг здания магазина было посажено почти 400 кустарников и саженцев деревьев.
  • Для зеленой планеты
  • Повышенный уровень теплоэффективности здания.
  • Система централизованного контроля вентиляции.
  • Современное и экономичное LED-освещение внутренних и прилегающих территорий.
  • Для отопления, освещения и вентиляции здания используется 100% латвийское "зеленое электричество".

Безопасность сообщения

  • Перестроен перекресток улиц Москавас и Вишкю, созданы новые выездные полосы.
  • Для пешеходов и велосипедистов построен новый современный переход.
  • 155 парковочных места. В том числе 8 мест для людей с особыми потребностями и 2 семейных парковочных места.
  • Установлены стойки из нержавеющей стали, где можно безопасно припарковать как минимум 20 велосипедов.

Площадь здания магазина

  • ~ 2370 кв.м.

Площадь торгового зала

  • ~ 1430 кв.м.
Фото: Publicitātes foto

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