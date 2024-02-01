В Кенгарагсе открылся второй магазин Lidl: первый посетитель ждал с 2:26 утра

Как сообщили RUS TVNET в компании, ставка заработной платы у работников магазинов Lidl в Риге начинается от 6,50 евро в час.

Новый магазин Lidl удобен для жителей Кенгарагса, Румбулы и Дарзини, многие из которых ждали открытия с раннего утра.

Новый Lild в Кенгарагсе Фото: Publicitātes foto

Первый покупатель занял очередь уже в 2:26 утра и в качестве награды получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро.

В 7:30 новый магазин Lidl открыли руководитель по продажам Lidl Latvija Матисс Озолс, региональный менеджер Lidl Latvija Артур Витиньш и директор магазина Lidl на ул. Маскавас Даце Балтаузе, а также представители департамента недвижимости Lidl Latvija Янис Ивдрис и Янис Грандс.

В магазине покупателей ждали специальные предложения, которые будут только в новом супермаркете в Кенгарагсе в течение следующих четырех недель. Еще больше специальных скидок будет доступно тем, кто выберет магазин на улице Маскавас, 414, своим основным магазином в цифровом приложении Lidl Plus.

Фото: Publicitātes foto

Подробности о новом Lidl в Кенгарагсе Время работы: Понедельник - Суббота с 7: 30 до 22:00.

Воскресенье с 8:00 до 22:00. Для удобства клиентов Два депозитных таромата внутри магазина, в которых можно пожертвовать на нужды одиноких пенсионеров.

Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках, а также корзинки на колесиках.

Туалет и комната для пеленания младенцев. Зеленые насаждения Инвестировав свыше 51 тысячи евро, вокруг здания магазина было посажено почти 400 кустарников и саженцев деревьев.

Для зеленой планеты

Повышенный уровень теплоэффективности здания.

Система централизованного контроля вентиляции.

Современное и экономичное LED-освещение внутренних и прилегающих территорий.

Для отопления, освещения и вентиляции здания используется 100% латвийское "зеленое электричество". Безопасность сообщения Перестроен перекресток улиц Москавас и Вишкю, созданы новые выездные полосы.

Для пешеходов и велосипедистов построен новый современный переход.

155 парковочных места. В том числе 8 мест для людей с особыми потребностями и 2 семейных парковочных места.

Установлены стойки из нержавеющей стали, где можно безопасно припарковать как минимум 20 велосипедов. Площадь здания магазина ~ 2370 кв.м. Площадь торгового зала ~ 1430 кв.м.

Фото: Publicitātes foto

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