Кино о подпольном бизнесе в Риге. Режиссер о "Советских джинсах"

26 февраля свой путь к зрителям начинает многосерийный фильм Юриса Курсиетиса и Станислава Токалова "Советские джинсы" (Padomju džinsi) - в кинотеатре Forum Cinemas можно будет увидеть первые две серии. TVNET+ смог пообщаться с одним из режиссеров картины Юрисом Курсиетисом, номинированным вместе с Токаловым на "Большого Кристапа" ("Лучший режиссер игрового кино").
Этот проект не был первоначальным порывом, а привлек Юриса Курсиетиса желанием человека действовать. Он отмечает, что джинсы не были в то время легально доступны, их было невозможно приобрести в магазине, как сейчас: "Но у людей все еще были способы и методы прорваться через этот железный занавес. Тогда требовался творческий подход ко всему этому".
Команда многосерийного фильма "Советские джинсы" перед началом работы поговорила с несколькими такими людьми, которые в начале 1980-х занимались нелегальным производством джинсов. К слову, по своему качеству они порой превосходили известные оригинальные изделия Levi Strauss.
"У них было не только...