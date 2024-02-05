Кино о подпольном бизнесе в Риге. Режиссер о "Советских джинсах"

Этот проект не был первоначальным порывом, а привлек Юриса Курсиетиса желанием человека действовать. Он отмечает, что джинсы не были в то время легально доступны, их было невозможно приобрести в магазине, как сейчас: "Но у людей все еще были способы и методы прорваться через этот железный занавес. Тогда требовался творческий подход ко всему этому".