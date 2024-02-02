Шин Джи Ын - пляжная волейболистка с необычайно светлой кожей для этого вида спорта

Знакомьтесь, Шин Джи Ын - южнокорейская пляжная волейболистка.

О девушке, которая родилась в 2001 году, заговорили ещё в прошлом году во время Азиатских игр. Шин Джи Ын покорила сердца многих болельщиков.

Восходящая звезда попала в центр внимания после публикации поста под названием "Пляжная волейболистка из Южной Кореи по имени Шин Джи Ын" в онлайн-сообществе FMKorea. Коротка статья, которая включала в себя несколько фотографий молодой спортсменки, быстро завирусилась в интернете.

"Кадры, на которых запечатлена спортсменка во время напряжённой игры, демонстрируют сосредоточенность, настойчивость и, несомненно, потрясающее телосложение Шин Джи Ын", - говорилось в статье.