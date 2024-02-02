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Шин Джи Ын - пляжная волейболистка с необычайно светлой кожей для этого вида спорта

rus.tvnet.lv
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Латвийским болельщикам пляжного волейбола известны две наши главные представительницы этого вида спорта - Анастасия Самойлова и Тина Граудиня. Но в этом спорте гораздо больше ярких личностей, об одной из которых сегодня и пойдёт речь.

Знакомьтесь, Шин Джи Ын - южнокорейская пляжная волейболистка.

О девушке, которая родилась в 2001 году, заговорили ещё в прошлом году во время Азиатских игр. Шин Джи Ын покорила сердца многих болельщиков.

Восходящая звезда попала в центр внимания после публикации поста под названием "Пляжная волейболистка из Южной Кореи по имени Шин Джи Ын" в онлайн-сообществе FMKorea. Коротка статья, которая включала в себя несколько фотографий молодой спортсменки, быстро завирусилась в интернете.

"Кадры, на которых запечатлена спортсменка во время напряжённой игры, демонстрируют сосредоточенность, настойчивость и, несомненно, потрясающее телосложение Шин Джи Ын", - говорилось в статье.

Фотографии Шин Джи Ын получили ошеломляющую популярность среди пользователей социальных сетей, которые были поражены её природной красотой и необычайно светлой кожей для человека, который занимается пляжным волейболом.

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