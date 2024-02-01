В Театре Чехова пройдет третья онлайн-дискуссия, поднимающая неудобные вопросы

3 февраля 2024 года в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Скатуве" В ОГНЕ" в постановке Лауры Грозы. Пьеса создана в контексте исторических реалий: фон повествования отражает события 1937 и 1938 годов, в ходе которых СССР во время Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию". Исторические данные свидетельствуют, что по итогам этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни – расстрелу. Среди них – труппа московского латышского театра "Скатуве", где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.

Дата премьеры не случайна, ведь именно 3 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой сотрудники НКВД выстрелом в голову оборвали жизнь Марии Лейко. Вместе с ней были расстреляны и другие латышские актеры театра "Скатуве".