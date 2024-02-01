В Театре Чехова пройдет третья онлайн-дискуссия, поднимающая неудобные вопросы

5 февраля Театр им. Чехова продолжает цикл дискуссий "Без точки над i" беседой на тему "Свои и чужие: от подмостков "Скатуве" до современной Латвии".
3 февраля 2024 года в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Скатуве" В ОГНЕ" в постановке Лауры Грозы. Пьеса создана в контексте исторических реалий: фон повествования отражает события 1937 и 1938 годов, в ходе которых СССР во время Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию". Исторические данные свидетельствуют, что по итогам этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни – расстрелу. Среди них – труппа московского латышского театра "Скатуве", где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.
Дата премьеры не случайна, ведь именно 3 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой сотрудники НКВД выстрелом в голову оборвали жизнь Марии Лейко. Вместе с ней были расстреляны и другие латышские актеры театра "Скатуве".
Кто были эти люди, которых сегодня называют "неудобными латышами" - люди, выбравшие жизнь в Советском Союзе; люди, которых сейчас в Латвии поминают, поднимая траурные флаги в первое воскресенье декабря; люди, чей выбор трудно понять, ведь в то время Латвия была независимым национальным государством? Можем ли мы в современной Латвии идентифицировать себя с этими людьми и понять их решения, принятые в нашем общем прошлом? Или мы можем поминать их только потому, что преступные действия тоталитарного режима кажутся нам слишком суровым наказанием за сотрудничество с советской властью?
Приглашаем вас 5 февраля в 19:00 посмотреть в прямом эфире на портале LSM беседу на тему "Свои и чужие: от подмостков "Скатуве" до современной Латвии". Об идентичности и культурной травме, о левых латышах на полях страниц истории, об образе Марии Лейко, который одновременно вдохновил режиссеров на постановку спектакля в Театре им. Чехова и на создание фильма "Молчание Марии".
В данный момент в Латвии мы часто с энтузиазмом разделяем людей по культурному и национальному признаку, когда должны были бы быть едины, не терять здравый смысл и не усиливать враждебность между частями общества. Театр им. Чехова выступает за те ценности, которые представлены в Европе, мы осуждаем российскую агрессию и жестокую войну, но в то же время мы защищаем русских людей и их культуру здесь, в Латвии, – тех русских, которые лояльны по отношению к этому государству и ясно выражают свою позицию.
Галерея: Репетиция спектакля "Скатуве" В ОГНЕ"
В дискуссии принимают участие автор пьесы "Скатуве" В ОГНЕ" - драматург Артурс Дицис, киновед Элина Рейтере, историк Вита Зелче, философ и психолог Вентс Силис, социолог Инта Миериня и преподаватель истории и социальных наук Елена Матьякубова. Дискуссию ведет Лолита Томсоне, публицист, директор музея "Мемориал Жаниса Липке".
Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!