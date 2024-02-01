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Из магазинов Kurši и Cenuklubs.lv из продажи изъяты пильные диски

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Из магазинов Kurši и Cenuklubs.lv из продажи изъяты пильные диски
Из магазинов Kurši и Cenuklubs.lv из продажи изъяты пильные диски Фото: PTAC

Пильные диски Specialist 57-001 диаметром 125 миллиметров, которые продавались в Kurši и Cenuklubs.lv, изъяты из продажи, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Код отозванного товара: 4779039135491.

По мнению PTAC, продукт не соответствует стандартам безопасности, установленным Европейским Союзом. При определенных условиях товар может вызвать серьезный риск получения травм, поэтому признан небезопасным.

Потребители могут вернуть купленный товар в любой магазин Kurši или Cenuklubs.lv, предъявив чек на товар, и получив обратно полную покупную стоимость товара.

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